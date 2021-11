Un professore, Zelig, Sopravvissuto o il Galà del Belcanto? La tv del 18 novembre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 18 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Un professore”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Kant” e “Platone”.

Nel primo, Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero- in quanto lui a Simone non ne ha mai parlato. Mentre Dante conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, rimanendone affascinato, Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.

Nel secondo, Dante cerca di scuotere Pin per invogliarlo ad uscire di casa e gli racconta il mito della caverna di Platone. Mentre alla classe spiega l’amore secondo il filosofo greco, alla lezione assiste anche Cecilia che ne resta conquistata. Manuel riceve da Sbarra due incarichi: nascondere un’auto che scotta e spacciare…

Spazio al tennis su RaiDue alle 21 con “Nitto ATP Finals”. A cura di Rai Sport Torino. 5a giornata (Fase a gruppi). Telecronaca di Nicola Sangiorgio, Marco Fiocchetti e Paolo Canè.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova edizione di “Zelig”

L’attualità e la politica saranno protagoniste su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “City of Crime”; su Italia1 alle 21.20 “Sopravvissuto – The Martian”; su Rai4 alle 21.20 “L’angelo del male – Brightburn”; su La5 alle 21.05 “This is where I leave you”; su Iris alle 20.55 “58 minuti per morire – Die harder”; e su Italia2 alle 21.10 “L’alba dei morti viventi”.

Rai5 alle 20.35 trasmetterà “Gala del Belcanto”. Dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Orchestra e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia eseguono un omaggio al melodramma di Bellini e Donizetti. Direttore Antonio Pappano, soprano Lisette Oropesa, tenore Xabier Anduaga.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la docu-serie “I segreti della Corona – Matrimoni reali: ieri e oggi”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

