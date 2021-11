Vela, basket, beach volley e... il padel: Costa Volpino capitale dello sport - BergamoNews

Costa Volpino. E chi l’avrebbe mai detto? Alla fine Costa Volpino, che sembrava un paese con vocazione industriale diventa il centro sportivo dell’Alto Sebino, e anche un po’ di più dell’Alto Sebino, si sta per trasformare nella capitale dello sport a 360 gradi.

Il bando della zona del Bar delle Rose, la zona del Bersaglio, prevede che diventerà fra pochi mesi un centro oltre che turistico, come già abbiamo scritto nei mesi scorsi, anche sportivo: “Il bando – spiega il sindaco Federico Baiguini – inserisce spazi per gli sport d’acqua, canoa e barche a vela, chiaramente non ci sarà il canottaggio visto che funziona egregiamente a Lovere e altri sport d’acqua”.

Ma oltre agli sport d’acqua spazio anche al campo da basket, beach volley e calcetto all’aperto. Insomma, il punto di riferimento dello sport è qui, in questa zona a ridosso del lago.

Ma l’amministrazione non si ferma, anzi, rilancia: “E nella zona del palazzetto dello sport stiamo pensando di realizzare campi da padel. Uno sport sempre più gettonato, qui in zona c’è solo un impianto di questo tipo a Piancamuno e non si trova mai posto, quindi andiamo a coprire questa richiesta”.

E poi mettiamoci pure il nuovo campo da calcio a 11 e il gioco è fatto, insomma, ci siamo, la capitale dello sport è qui. Per la zona del Bar delle Rose la scadenza del bando è per il 20 novembre: “Poi la commissione si riunirà e verranno giudicate le varie offerte, ci sarà l’assegnazione provvisoria e poi la gestione definitiva”.

Intanto il neo-sindaco Baiguini ha assegnato le deleghe: “Tutti i consiglieri avranno un incarico – continua Baiguini – come avevamo già detto, Michele Raineri avrà la delega allo Sport, Rachele Amighetti le deleghe alle Politiche Giovanili, che poi è una branca delle politiche sociali, il capogruppo è Maria Grazia Capitanio che avrà anche la delega al turismo. Andrea Bonadei al Commercio”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!