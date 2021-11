Zapata trascinatore, De Roon gregario: in ombra Demiral e Muriel - BergamoNews

Musso 6,5 : Tiene bene un paio di palle alte, non è spettacolare fino a quando salva il risultato su errato rinvio di Demiral. Di piede a Djimsiti con qualche brivido

De Roon 7 : Una vita da mediano e poi ritrovarsi a fare gli straordinari da difensore anche in Champions . Nella ripresa chiamato di nuovo nel ruolo naturale per frenare Bruno Fernandes.

Demiral 6 : In avvio di ripresa grave errore di disimpegno che esalta Musso nella respinta. Sorpreso dal colpo di tacco di Fernandes che porta al pareggio di Ronaldo.

Palomino 6,5 : La squalifica in campionato ha rimesso i muscoli a posto, tiene su Ronaldo fino alla invenzione del collettivo inglese che vale il pareggio dello stesso.

Zappacosta 6,5 : Continuità di corsa lungo la fascia destra, deve migliorare nella precisione dei cross se vuole rimeritare l’attenzione del Mancio.

Koopmeiners 7 : Costretto al lavoro sporco gli manca lo spazio per fare il geometra. Sanguinoso il primo passaggio a innescare la iniziale occasione per l’United. Poi distribuisce deliziosi cambi di gioco senza perdere mai posizione a difendere il risultato.

Freuler 7 : Niente da inventare, c’è da tenere la posizione e non perdere di vista Fernandes fino alla fine del primo tempo. Poi riesce anche a fare ripartire l’azione .

Maehle 6,5 : Spirito bergamasco, non molla mai si fa vedere sempre in ogni ripartenza e dietro non lascia spazi.

Pasalic 6 : Di nuovo propositivo, accorcia e si inserisce per supportare Zapata. Il cambio tattico con De Roon a frenare Fernandes lo manda sotto la doccia dopo il primo tempo.

Djimsiti 7 ( 1’2t) : Coraggio da vendere con il braccio ancora imbragato, diagonale perfetta appena entrato a ridare solidità alla linea difensiva.

Ilicic 6,5 : Non che l’arbitro, pure connazionale, lo tuteli più del Guida di sabato, qui almeno si sfoga in lingua madre e ben presto con De Gea con il sinistro del vantaggio (11’). Poi lo vedi tentare anche qualche copertura. Ritrovato.

Muriel 5,5 ( 26’ 2t) : Non lascia il segno sotto porta e potrebbe sfruttare meglio gli spazi che si aprono nel finale. Da lui ci si aspetta di più .

Zapata 7,5 : Abituato a reggere da solo l’attacco, rimane sempre l’unico riferimento offensivo, fa movimento in profondità senza tralasciare le sportellate che madre natura gli ha regalato. Suo l’invito per Ilicic che trasforma in gol, poi in almeno un paio di occasioni non diventa killer nel primo tempo. Ci riprova fino a smentire (13’ 2t) il guardalinee per il gol del 2 a 1 sotto una curva ritrovata e corretta nel sostegno alla squadra. Non ci sono aggettivi per definire il suo secondo tempo, semplicemente di un altro pianeta.

Gasperini 7,5 : Aveva il compito di tenere vivi i sogni di qualificazione, cosa vogliamo di più dopo una gara dominata e recuperata solo da un certo Ronaldo ? Si conferma allenatore di livello europeo, ciliegina De Roon avanzato a contenere Fernandes.

