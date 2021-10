Ancora in emergenza, l'Atalanta cerca tre punti in casa della Sampdoria - BergamoNews

A distanza di tre giorni dal pareggio subito allo scadere contro l’Udinese è arrivato il momento di tornare in campo per l’Atalanta. Gli uomini di Gasperini hanno la possibilità di riscattare il mezzo passo falso di domenica tornando al successo mercoledì alle 18.30 al Ferraris di Genova con la Sampdoria.

L’occasione sprecata dalla Dea di accorciare le distanze dalle prime della classe non ha fatto passare una serata tranquilla nel quartier generale di Zingonia. I pareggi di Inter, Juventus, Roma e Napoli hanno creato un’opportunità ghiottissima per i nerazzurri che non sono stati in grado di sfruttarla a causa di un clamoroso errore di Musso in uscita aerea.

Ora arriva il match con i blucerchiati che ci dirà se questa Atalanta ha la stoffa per rialzare la testa immediatamente oppure se dovrà attendere per tornare a festeggiare i tre punti. Nei precedenti tra le due squadre, giocati al Ferraris, è la squadra di Roberto D’Aversa a comandare: i blucerchiati hanno vinto 28 dei 49 incontri casalinghi contro gli orobici in Serie A, a fronte di 7 sconfitte e 14 pareggi.

I bergamaschi sono imbattuti da tre trasferte contro la Sampdoria in Serie A (2 vittorie e 1 pareggio) e non hanno subito gol nei due incontri più recenti. Inoltre non hanno mai registrato tre clean sheet di fila fuori casa contro i genovesi nella competizione.

L’Atalanta è la squadra contro cui Quagliarella ha vinto più partite di Serie A addirittura sedici. L’attaccante della Doria ha realizzato dodici reti contro la Dea nella competizione, mettendone a segno di più soltanto contro la Fiorentina (tredici).

Per quanto riguarda le scelte di formazione Gasperini dovrebbe schierare Musso, in difesa vista l’assenza dai convocati di Toloi, Demiral e Djimsiti potrebbe decidere di confermare De Roon, Lovato e Palomino. A centrocampo Freuler e Koopmeiners in mediana e ai loro lati Maehle (recuperato dall’influenza) e Pezzella. Aperto il ballottaggio tra quest’ultimo e Zappacosta con l’italiano che potrebbe riposare. In avanti Malinovskyi e Muriel in vantaggio per sostenere Zapata con Pasalic che scalpita per giocare dall’inizio.

Sulla sponda Samp D’Aversa confermerà Audero tra i pali, sulla linea dei difensori Dragusin, Yoshida, Colley, Augello. In mezzo al campo Adrien Silva e Thorsby, accompagnati da Depaoli e Candreva mentre in attacco dovrebbero giocare Caputo e Quagliarella.

