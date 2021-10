Treviglio: riapre il ponte Baslini dopo tre mesi di manutenzione - BergamoNews

Treviglio. Riaprirà giovedì il ponte Baslini di Treviglio, sulla Statale 472 Bergamina. Chiuso dallo scorso luglio, il cavalcavia ferroviario è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e ripristino strutturale del valore di 650mila euro, finanziati da Regione Lombardia.

Fin dal crollo del ponte Morandi di Genova, il Baslini è stato uno dei cavalcavia più attenzionati in seguito ai controlli imposti su tutti i ponti italiani. La struttura, sospesa sulla trafficatissima linea ferroviaria, ha un ruolo strategico nella viabilità trevigliese dato che collega il centro alla zona industriale e la circonvallazione al casello della Brebemi.

In questi mesi di chiusura, il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 136 e sulla ex strada statale 11. I disagi per la circolazione si sono inevitabilmente fatti sentire. Lo spiega il sindaco Juri Imeri: “Non vedevamo l’ora che riaprisse – confessa -. Nelle ultime settimane ogni tre giorni contattavamo la Provincia per avere notizie e finalmente ora ci siamo. Non posso che essere soddisfatto di questo intervento, indispensabile per la sicurezza dei mezzi che vi transitano e della ferrovia sottostante. Da tempo Treviglio attendeva questa manutenzione straordinaria”.

Il cantiere non è completamente chiuso, anche se il ponte tornerà ad essere praticabile. Chiuderà ancora con finestre notturne per consentire interventi di bonifica, restauro e ripristino delle strutture a sbalzo.

“Siamo molto soddisfatti di essere giunti alle fasi conclusive dei lavori e di poter riaprire alla circolazione il cavalcavia – commenta il presidente facente funzioni della Provincia Pasquale Gandolfi -. Si tratta di un’opera che ha visto la previsione di finanziamento diversi anni fa e che finalmente mette in sicurezza uno snodo importante per la viabilità del territorio”.

