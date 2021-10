The good doctor, Il diario di Bridget Jones o Arma letale 2? La tv del 14 ottobre - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 14 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Fino all’ultimo battito”. Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Elena non vuole più sposarlo. La mattina successiva, però, i due vengono costretti dalla famiglia ad andare ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio. Solo all’ultimo Diego capisce che il negozio dove sta entrando con Elena è quello di Rosa e che sarà inevitabile l’incontro tra le due donne. Elena, infatti, riconosce Rosa, ma solo come la nuora del boss evaso e madre del ragazzo che piace ad Anna, e indignata abbandona il negozio…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Un briciolo di follia”: Glassman si rimette in gioco accettando il difficile caso di un ragazzo, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Lea si comporta in modo strano e Shaun si chiede come poterla aiutare…

Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “Lui è peggio di me”, con Marco Giallini e Giorgio Panariello.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Su Canale5 alle 21.35 proporrà un nuovo appuntamento con “Star in the star”, condotto da Ilary Blasi.

Per chi preferisse vedere un film, su La5 alle 21.05 “Il diario di Bridget Jones”; su Iris alle 20.55 “Arma letale 2” e su Italia2 alle 21.10 “Anarchia – La notte del giudizio”.

Su Rai4 alle 21.20 spazio alla serie “Private eyes”. Tra un torneo di golf, un party al Gatsby Garden e un festival di cinema, i detective Angie Everett e Matt Shade si trovano a risolvere nuovi intricati casi…

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “La Traviata”. Dal Teatro Verdi di Busseto La traviata di Giuseppe Verdi messa in scena da Franco Zeffirelli nel 2002. Interpreti principali sul palco sono Stefania Bonfadelli, Renato Bruson e Scott Piper. La direzione musica – le è affidata a Plácido Domingo. Regia tv a cura di Fausto Dall’Olio.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.05 il telefilm “Chicago Med”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The Royals Revealed – I segreti della Corona”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

