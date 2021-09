Atalanta-Young Boys 0-0: Pessina alla scadere non riesce a segnare da due passi - Segui la diretta - BergamoNews

Nella sfida valida per la seconda giornata di Champions League contro lo Young Boys Gasperini premia il gruppo che è partito dall’inizio contro l’Inter e ha ben figurato. L’unico cambio in difesa è il rientro di Djimsiti dal primo minuto per sostituire l’infortunato Palomino. Ancora panchina per Ilicic che verrà utilizzato a partita in corso, insieme al rientrante Muriel.

Per provare il colpaccio al Gewiss Stadium Wagner non stravolge la squadra e si affida alle due punte Siebatcheu ed Elia. Il tecnico deve fare a meno del talento di Fassnacht che non prende parte alla gara.

Primo tempo

46′ Finisce la prima frazione

45′ Allo scadere Pessina nell’area piccola non trova il tap in vincente e rimanda l’appuntamento con l’1-0

28′ Grande chance Young Boys con Elia lanciato a rete, anticipa l’intervento di Demiral e la sfera finisce a lato di poco. Impreciso il tiro dell’attaccante di Wagner che avrebbe potuto fare molto di più

17′ Vantaggio Atalanta annullato! Punizione dalla sinistra di Malinovskyi calciata alla perfezione sul secondo palo per l’inserimento di Toloi che la mette al centro e Lauper infila il suo portiere. L’arbitro dice che il gol non è valido per il fuorigioco del difensore nerazzurro

10′ Infortunio per Robin Gosens costretto al cambio dopo essersi accasciato a terra dolorante. Al suo posto entra Maehle

5′ Bella combinazione sulla trequarti per la Dea, Zapata riceve da Malinovskyi, salta un uomo con un numero di alta classe e scarica una conclusione violenta respinta dal portiere

1′ Fischio d’inizio!

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins Pereira, Aebischer, Sierro; Siebatcheu, Elia. All. Wagner.

