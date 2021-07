FitActive, il fitness tutto italiano con l’obiettivo di rendere felici - BergamoNews

Un brand tutto italiano, nato nel 2007 e che attualmente conta già 80 sedi all’incirca in tutta italia e a breve anche a Barcellona, in Europa! Sbarcato in provincia di Bergamo nel 2018 con la sede di Curno, da un anno ha aperto anche in Via Tremana. Elena Plati (Club Manager) ci racconta come la missione di FitActive sia principalmente rendere felice ogni iscritto.

Innovazione, qualità e anche costi accessibili a tutte le tasche. In via Tremana il team è coordinato da Elena e Giovanna, da una decina di Personal Trainer e un’osteopata per ogni evenienza.

Sono diversi i corsi che si svolgono, per ogni gusto e improntati non solo sulla fatica fisica ma anche sul divertimento, allenandosi a ritmo di musica, il tutto in un luogo sicuro e sanificato. A differenza dello scorso anno, ci racconta sempre Elena, il senso civico di ognuno è aumentato, l’ansia è diminuita e ognuno è pronto ad allenarsi in sicurezza rispettando le regole tuttora in vigore contro il covid 19.

Tutte le palestre FitActive sono aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza limiti di orario nè di permanenza, per poter garantire a tutti la massima comodità e indipendenza.

Come tutte le estati la frequenza tende a diminuire e tutto il team è già proiettato a settembre, il periodo più caldo per le nuove iscrizioni.