Pandemonium Teatro dà voce alle "Storie della Resistenza" - BergamoNews

Proseguono le proposte on line di Pandemonium Teatro dedicate a ricorrenze speciali.

In occasione del 76° anniversario della liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, Tiziano Manzini, Lisa Ferrari, Walter Maconi e Albino Bignamini di Pandemonium Teatro, raccontano “Storie della Resistenza”: attraverso le parole di grandi autori italiani danno voce e attenzione alle varie componenti popolari che furono protagoniste della riconquista della libertà.

La resistenza al nazi-fascismo non fu solo un aspetto della seconda guerra mondiale. La resistenza fu per gli Italiani un grande momento di rinascita civile e culturale di tutta la popolazione e sta alla base della nostra attuale costituzione democratica.

Come spesso accade nella Storia, purtroppo, i cambiamenti importanti sono accompagnati da violenze e spargimenti di sangue che toccano tutti. Proprio per questo non dobbiamo dimenticare da quali sofferenze sono nati quei diritti che oggi riteniamo ovvi e scontati.

Attraverso le parole di grandi autori italiani, diamo voce e attenzione alle varie componenti popolari che furono protagoniste della riconquista della libertà.

I TESTI

I civili:

“IL BOSCO DEGLI ANIMALI” tratto da “ULTIMO VIENE IL CORVO” di Italo Calvino – Editore Mondadori

I combattenti:

2) da “A CONQUISTARE LA ROSSA PRIMAVERA” di Davide Lajolo – Editore Rizzoli

3) “MORTE DEL MARINESE” di Primo Levi

I ragazzi:

4) da “UNA QUESTIONE PRIVATA” di Beppe Fenoglio – Editore Einaudi

Si torna a casa:

5) da “DIARIO CLANDESTINO” di Giovanni Guareschi – Editore Rizzoli

Le iniziative sono proposte ad amministrazioni comunali, biblioteche, scuole e associazioni che possono farne richiesta contattando l’ufficio organizzazione: organizzazione@pandemoniumteatro.org – 035235039.

Info: www.pandemoniumteatro.org