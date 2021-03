Vaccini Covid, il generale Figliuolo: "Da lunedì 2,8 milioni di dosi in arrivo" - BergamoNews

Il generale degli alpini e commissario nazionale per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo annuncia un arrivo “imminente” di un quantitativo “importante” di vaccini.

Secondo Figliuolo questo quantitativo rappresenta “la premessa di un cambio di passo effettivo della campagna vaccinale, sempre nel rispetto delle priorità fissate dal governo”. L’obiettivo è arrivare “rapidamente ad un’omogeneità di risultati a livello nazionale e nessuno rimanga indietro“. Il commissario ha anche ribadito che il ritmo giornaliero delle vaccinazioni si sta assestando su 250mila al giorno.

“Oggi abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi – ha aggiunto – ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l’altro ieri 245 mila. Sono dati da consolidare, ieri 237 mila, ma probabilmente supereremo le 240 mila. Quindi siamo allineati al piano”.

I numeri sulle vaccinazioni

In base al bollettino del ministero della Salute aggiornato alle 15.30 di oggi, sono 9.017.095 i vaccini anti-Covid somministrati nel nostro Paese, l’82,2% delle dosi finora consegnate, pari a 10.968.780 (7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 di Moderna e 2.474.000 di AstraZeneca), mentre ammonta a 2.862.386 il totale delle persone vaccinate cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino. La somministrazione ha riguardato 5.411.871 donne e 3.605.224 uomini.

Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 2.948.102 operatori sanitari, 477.539 unità di personale non sanitario, 538.189 ospiti di strutture residenziali 2.835.687 over 80, 219.691 personale Forze armate, 909.533 personale scolastico e 1.088.354 altro. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, in testa in termini percentuali, la provincia autonoma di Trento con 85.088 dosi (85,4 per cento), la Valle D’Aosta con 20.983 dosi (il 85,1 per cento), la Toscana con 587.799 (84,9 per cento) e il Molise con 55.430 dosi (il 84,6 per cento). La Lombardia è la Regione che finora ha somministrato più vaccini (1.444.130 dosi), seguita da Lazio (924.633 dosi) e il Veneto (739.388 dosi).