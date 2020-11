Serata dedicata a Maradona, La bella e la bestia o Seven? La tv del 28 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 28 novembre su RaiUno alle 20.40 andrà in onda “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Otto ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”: il concorrente dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, alle 22 Rai1 dedica la serata a Diego Armando Maradona, con “AD10S Diego”, una raccolta delle più belle immagini che la Rai ha mandato in onda negli anni e che lo hanno visto protagonista.

Il Diego effervescente che balla nei varietà del sabato sera, quello che inventa sui campi di calcio, quello che si racconta, riflette e piange.

Una rilettura della sua vita fatta di eccessi e magie, in cui si racconterà la genialità del calciatore e la sregolatezza dell’uomo.

I gol, le città che lo hanno amato, le testimonianze di chi l’ha conosciuto e oggi lo piange, le parole dei campioni e della gente comune: un ultimo saluto a un fuoriclasse del nostro tempo.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Hotel L.A”: nell’Hotel L.A. si riuniscono quattro leader di bande diverse. La S.W.A.T., in collaborazione con la Divisione Crimini, decide d’intervenire. Luca non può ancora agire sul campo ed aiuta come coordinatore esterno.

Su RaiTre alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta”

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “The bourne legacy”; su Italia1 alle 21.15 “La bella e la bestia”; su La7 alle 21.15 “Un colpo perfetto”; su Rai4 alle 21.20 “Gotti – Il primo padrino”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il mio finto fidanzato”; su Iris alle 21.05 “Seven”; e su Italia2 alle 21.05 “La bambola assassina 2”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Giocando con Orlando”. Liberamente tratto da ” Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, con Stefano Accorsi e Marco Baliani, regia di Marco Baliani.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai