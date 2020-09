Il Cus Bergamo d’argento al Torneo di pallavolo di Venezia

Ottimo risultato per le ragazze della squadra di pallavolo del CUS Bergamo nella prima manifestazione interateneo del 2020. La squadra è riuscita a raggiungere un ottimo secondo posto dopo lo scontro con la formazione del CUS Padova, ottenendo il podio al 45° Torneo San Giacomo dell’Orio “Memorial Francesca Bardelle”, organizzato dal CUS Venezia insieme alle Università Ca’ Foscari e Iuav.

Inizialmente il torneo ha visto l’esclusione della squadra del CUS l’Aquila dopo la rilevazione di due casi di positività, motivo per cui è scesa in campo la squadra di 1° divisione del CUS Venezia che, nella prima semifinale di sabato, ha perso per 2 a 0 con il CUS Padova con parziali a 13 e 17.

Le ragazze dell’ateneo bergamasco hanno avuto la meglio sul CUS Venezia di serie C nella seconda semifinale, ottenendo un risultato pari a 2 a 1.

Nella finalissima dopo i primi due set in parità, la partita si è animata nel 3° set, in cui le padovane sono riuscite a recuperare le orobiche di coach Giorgio Ferrari vincendo in rimonta e sulle ali dell’entusiasmo hanno messo le basi per chiudere al quarto trascinate da Martina Negrato, premiata come miglior giocatrice del torneo. Il risultato finale è stato di 3 a 1 (19-25; 25-14; 26-24; 25-20).

L’evento è stato un successo per tutti, garantendo sicurezza e il pieno rispetto delle regole, attraverso esami sierologici o tamponi per tutte le giocatrici e per gli arbitri, oltre al controllo della temperatura per gli addetti che avevano accesso al campo.