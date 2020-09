Nero a metà, Un’estate in Provenza o Piazzapulita? La tv del 17 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 17 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Nero a metà”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Per dirti addio” e “Amore senza fine”. Nel primo, il ritrovamento del cadavere di Olga turba profondamente tutta la squadra. Molti indizi di colpevolezza conducono ben presto a Muzo, che non nasconde di aver asfissiato la moglie con ripetute scenate di gelosia ma si proclama innocente. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti non gli crede…

Nel secondo, viene ritrovato un cadavere senza documenti sulle rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora , madre di una bambina di cui conserva ogni ricordo e che probabilmente ha disconosciuto subito dopo il parto. Chi poteva volerla morta? La Carta viene rimossa dal suo incarico per aver nascosto a Monaschi alcuni elementi fondamentali dell’indagine sull’assassinio di Olga…

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi vuol essere milionario?”, il quiz condotto da Gerry Scotti.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio; e su La7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Un’estate in Provenza”; su RaiTre alle 21.20 “Gotti – Il primo padrino”; su Iris alle 20.55 “Beverly Hills cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III”; e su Italia2 alle 21.10 “Jonah Hex”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “J.S. Bach: Concerti Brandeburghesi”. L’ensemble Concentus Musicus Wien interpreta i Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. Alla direzione e al clavincebalo: Stefan Gottfried.

Da segnalare, infine, su Italia1 alle 21.30 il telefilm “Chicago Med”; su Rai4 alle 21.20 la serie “Elementary”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su La5 alle 21.05 la replica di “Temptation island”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.