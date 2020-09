Montalbano, Grande Fratello Vip, PresaDiretta o Sepúlveda? La tv del 14 settembre

Per la prima serata in tv, lunedì 14 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Una faccenda delicata”: Salvo è con Livia a Genova, quando riceve una chiamata: c’è stato un omicidio e deve tornare subito al commissariato. Non appena a Vigata, Salvo apprende che è stata uccisa una prostituta, Maria Castellino, un personaggio piuttosto singolare: ancora in piena attività alla soglia dei settant’anni, felicemente sposata, e benvoluta da tutti per la sua gentilezza e generosità. Tra le false piste di Augello e gli altri casi che gli si presentano, il commissario scoprirà i risvolti sempre più ambigui e inquietanti della vita di Maria…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Verrà proposta l’inchiesta “Sars CoV-2 – Identikit di un killer”, per provare a rispondere alle domande che l’opinione pubblica mondiale si pone da mesi. Dove è nato SARS-Cov-2? E perché è già così ben adattato all’uomo? Come mai si comporta in modo così diverso dagli altri virus?

E poi, quanto ancora non conosciamo delle ricerche sui virus che si svolgevano nei laboratori dell’istituto di Virologia di Wuhan? Possibile che il virus sia accidentalmente uscito da un laboratorio?

E ancora, PresaDiretta mette a fuoco un tema che spacca in due la comunità scientifica da anni: gli esperimenti di gain of function -l’aumento delle funzioni – attraverso i quali i virus possono essere resi più contagiosi o più aggressivi, per motivi di studio. Una sperimentazione molto controversa, che si pratica in numerosi laboratori nel mondo.

Le testimonianze e le analisi dei più autorevoli esperti internazionali nel campo della virologia.

A PresaDiretta anche un viaggio tra le cure e la corsa al vaccino. Per capire se le numerose terapie sperimentate durante i primi mesi della pandemia, dall’idrossiclorochina al remdesivir, dal tocilizumab al plasma iperimmune, hanno funzionato oppure no. E se le procedure ancora troppo burocratiche e frammentarie abbiano rallentato le sperimentazioni cliniche. Un’occasione persa per il mondo scientifico del Paese? E poi la gara per arrivare primi al vaccino, che ormai non riguarda più solo la scienza e rischia di accendere una nuova “guerra fredda”.

In studio ospite di Riccardo Iacona, il professor Silvio Garattini presidente e fondatore dell’Istituto Mario Negri, uno dei più importanti farmacologi italiani.

“Sars CoV-2 – Identikit di un killer” è un racconto di Riccardo Iacona con Lisa Iotti, Irene Sicurella, Antonella Bottini, Daniela Cipolloni, Pablo Castellani, Massimiliano Torchia.

Su Canale5 alle 21.20 prenderà il via la nuova stagione del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini affiancato da una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo.

Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100.000 euro, metà del quale andrà in beneficenza.

Stasera faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà: Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Enock Barwuah, Dayane Mello, Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Flavia Vento, Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Venerdì sarà la volta di: Stefania Orlando, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Myriam Catania, Denis Dosio, Francesca Pepe, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9 alle 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle 13.40 e tutti i giorni alle 24.40).

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Il fidanzato di mia sorella”; su Italia1 alle 21.25 c’è “Attacco al potere”; su La7 alle 21.15 “Robinson Crusoe”; su La5 alle 21.05 “City of angels – Città degli angeli”; su Iris alle 20.55 “Cobra”; e su Italia2 alle 21.15 “Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello”.

Su Rai4 alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Marvel’s Daredevil”. Dopo aver scontato anni di carcere, il boss della malavita Wilson Fisk, noto come Kingpin, è a piede libero. Con l’aiuto di “Dex” Poindexter, un agente dell’FBI con una straordinaria mira, Kingpin vuole ricostruire il suo regno criminale: Daredevil è pronto a impedirglielo.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Luis Sepúlveda – Lo scrittore del Sud del mondo”. Un ritratto dello scrittore cileno Luis Sepúlveda, un tuffo nella storia e nello spirito sudamericano, sullo sfondo le amicizie e i meravigliosi viaggi nel ‘mondo alla fine del mondo’, dall’Amazzonia alla Patagonia, dall’Europa mitteleuropea alla Spagna. Sepúlveda, attivista instancabile e eccellente narratore.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Andrà in onda l’episodio “Un cadavere sul cuscino”: dopo una notte brava, il commissario Larosière si sveglia con il cadavere di una giovane donna a letto! Non ha memoria di quello che può essere successo e si rende conto con orrore di essere il sospettato numero uno in un caso di omicidio. Soprattutto perché la ragazza è una prostituta che lavorava in un bordello dove Larosière andava. Mentre Larosière viene imprigionato, Lampion lotta per dimostrare l’innocenza del suo capo…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 21.45 la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.