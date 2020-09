Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, Moscato games e funghi: il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nel week-end. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid vengono proposte occasioni di aggregazione per divertirsi e stare all’aria aperta.

Ecco la panoramica degli appuntamenti in programma sabato 5 e domenica 6 settembre nella provincia orobica.

Da sabato 5 a domenica 13 settembre nell’Altobrembo si terrà la nuova edizione di “Fungolandia“. L’iniziativa, giunta al 15 esimo anno, assume un’impostazione diversa dal solito per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza a seguito dell’emergenza Coronavirus.

Il calendario, comunque, è ricco di appuntamenti che coinvolgeranno i paesi di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta. Anche quest’anno i visitatori saranno guidati alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana partecipando a mostre, percorsi gastronomici, escursioni, percorsi sensoriali, laboratori, giornate dedicate al benessere e molto altro.

Tutti i giorni sarà possibile prendere parte alle giornate alla scoperta dei funghi: il programma prevede al mattino una passeggiata guidata dai micologi per scoprire i funghi e l’habitat del bosco, il pranzo in uno dei ristoranti con menù a tema e, al pomeriggio, la possibilità di visitare, nell’ampio spazio della Sala Polivalente di Santa Brigida, la “Mostra del Fungo della Valle Brembana” con l’esposizione di numerose specie fungine del territorio, il tutto accompagnati dai micologi dell’Associazione Micologica Bresadola.

Sabato 5 settembre verrà proposto il percorso gastronomico “Un borgo di sapori”, alla scoperta del borgo di Cusio; al pomeriggio a Piazzatorre per i più piccoli viene organizzato un percorso sensoriale immersi nella natura mentre la sera andranno in scena due spettacoli: “Brividi intorno al falò” al Mulino del Bolgià di Valtorta e “S(legati)” a Piazza Brembana. Domenica 6 settembre Chiara Crotti guiderà i più piccoli nel percorso “I detective della natura” a Piazza Brembana, mentre nel pomeriggio a Mezzoldo si svolgerà una caccia al tesoro.

Fra le attività in programma, martedì 8 settembre c’è una giornata dedicata al benessere sulle sponde del lago di Cassiglio con pratiche di antigravity fitness, plilates, yoga e bagni di suoni e, nel frattempo, i più piccoli potranno partecipare a “Fungodivertimenti” con la psicomotricista Chiara Angeloni.

Inoltre, nel corso delle giornate, sarà possibile effettuare visite guidate, passeggiate culturali, escursioni e laboratori artistici. Gli amanti delle mostre, oltre a recarsi alla Mostra del Fungo della Valle Brembana a Santa Brigida, potranno vedere esposizioni fotografiche come “Angoli di storia” a Olmo al Brembo, “I Baschenis de’ Averaria” a Valtorta, “Il fotografo ritrovato” a Ornica ed “Eleganza discreta di una Valle“ a Santa Brigida.

Non mancheranno momento musicali, come “Un inferno musicale”, domenica 13 settembre a Ornica, nel particolare contesto della Val d’Inferno, dove le musiche della tradizione orobica e alpina al suono dei baghet, l’antica cornamusa bergamasca, incontrano il Corno delle Alpi dei “Chi ‘lla pia”. Nel tardo pomeriggio, infine alla Sala Polivalente di Santa Brigida si terrà la premiazione dei concorsi di Fungolandia 2020 che chiuderà la rassegna.

Tutti i giorni i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno menù a base di funghi e prelibatezze del territorio e, per chi volesse abbinare gusto e natura, sarà possibile prenotare cestini pic-nic da consumare all’aria aperta.

Sabato 5 e domenica 6 settembre al Beach Village di Scanzorosciate si terrà la terza edizione di “Moscato Beach Games”. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non si terrà una delle feste più amate della bergamasca: la Festa del Moscato di Scanzo. Ma non preoccupatevi, gli organizzatori vi terranno compagnia anche questo settembre organizzando “Il Settembre del Moscato di Scanzo”

All’interno di questa iniziativa, arriva il 3° Moscato Beach Games, sabato 5 e domenica 6 settembre.

Quattro tornei di beach volley e Beach tennis

Ecco la formula:

– sabato 5 beach volley 4×4 misto + beach tennis 2×2 maschile

– domenica 6 beach volley 2×2 f – 2×2 m

Iscrizioni:

Mandando una mail a info.beachvillage@gmail.com indicando nome squadra, nomi giocatori e n. telefonico.

Costi:

€ 18 a torneo a testa, pranzo incluso.

€ 30 se ci iscrive ad entrambi i giorni, pranzi inclusi.

Numero iscrizioni limitato.

Cancellazione squadra gratuita fino a 48 ore dal torneo dal quale ci si cancella.

Gli organizzatori chiedono il rispetto delle seguenti regole anti Covid-19:

– Accesso al campo consentito solo a chi deve svolgere la partita

– Mascherina obbligatoria in tutte le zone del centro, è consentito toglierla solo durante la partita.

– Misurazione temperatura all’ingresso e compilazione autocertificazione

– Divieto di assembramento, chi non gioca si dovrà accomodare ai tavoli esterni all’area di gioco

– Accesso contingentato agli spogliatoi

Sabato 5 settembre alle 21 al Beach Village Scanzorosciate si terrà un concerto dei “NACL – tributo agli 883”. Gli ingressi sono limitati: è consigliata la prenotazione telefonando al numero 375 607 9951 per garantire a tutti il rispetto delle normative vigenti.

Non mancheranno pizzeria con forno a legna, hamburger e fritti.