Cronometro del Levante, primo successo stagionale per Gianmarco Garofoli

Il sole della Puglia e il calore proveniente dall’asfalto dell’Autodromo di Binetto hanno accompagnato il primo successo stagionale di Gianmarco Garofoli.

Il marchigiano in forza al Team LVF ha infatti conquistato la prima edizione della Cronometro del Levante tornando così a esultare dopo il lungo stop causato dal Coronavirus.

In grado di completare i 12,8 chilometri in programma, il campione italiano juniores in carica ha inflitto 27 secondi a Vittorio Carrer (Team Eurobike) e 57 ad Antonio Pio Bevilacqua che ha completato la magica giornata della formazione di San Paolo d’Argon.