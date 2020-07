Campionato Italiano Velocità, quarantesimo successo in carriera per Michele Pirro

Cambia la location, ma non il risultato per Michele Pirro.

Reduce dal successo del Mugello, il pilota pugliese si è infatti confermato anche a Misano Adriatico conquistando Gara-1 Superbike al termine di un acceso duello con Lorenzo Savadori (Nuova M2 Racing).

Scattato dalla seconda casella, il portacolori del Barni Racing Team ha saputo tener testa al leader del campionato, mettendo a segno il sorpasso decisivo al penultimo giro.

“Quest’anno tutte le gare sono molto difficili, Savadori e l’Aprilia sono veloci su tutti i circuiti. Qui a Misano soffrivo molto nella parte veloce perchè non sono perfettamente a posto con la moto, ma sono riuscito a fare la differenza nella parte finale della gara e a vincere – ha dichiarato nel dopo-gara il 35enne di San Giovanni Rotondo -. Ogni round sarà una battaglia, ma io e la squadra non molliamo e non ci accontentiamo del secondo posto”.

Il risultato ottenuto sul circuito dedicato a Marco Simoncelli ha consentito al collaudatore della Ducati di salire al secondo posto in classifica e di superare così il compagno di squadra Samuele Cavalieri, quarto sulla pista romagnola.

“È stata una gara un po’ sottotono, il feeling con la moto è buono, ma non abbastanza da permettermi di guidare come voglio – ha aggiunto il 23enne di Comacchio -. Non riuscivo a spingere in modo tale da poter stare con il terzetto davanti e una volta perso contatto non sono più riuscito a recuperare. Se riusciamo fare un piccolo passo avanti domani posso giocarmi il podio”.

Primo podio stagionale invece per Stefano Valtulini che ha saputo valorizzare il proprio weekend con la piazza d’onore nella categoria Supersport.

Il calcinatese della Black Flag Motorsport si è mostrato in crescita dopo la prima uscita terminando la propria prova con mezzo secondo di ritardo da Marco Bussolotti (Seven Team Ctbk).