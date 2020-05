Il sole fa capolino in questo inizio di settimana, l’ultima di maggio, a Bergamo e in provincia. Andrea Bosoni ci accompagna a scoprire il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’espansione di una vasta area di alta pressione dal nord Africa verso l’Europa Occidentale garantirà condizioni di tempo stabile sulla Lombardia per gran parte della settimana, in seguito nella seconda parte della settimana a causa dell’influenza di un vortice depressionario in discesa verso i Balcani che lambirà le nostre regioni orientali, sarà possibile una leggera instabilità relegata però principalmente ai rilievi Alpini e Prealpini.

Lunedì 25 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione salvo banchi di nuvolosità alta in transito durante la prima parte di giornata sui settori centro-occidentali.

Temperature: Minime in lieve calo con valori compresi tra 13°C e 16°C, massime stazionarie o in lieve calo tra 23°C e 26°C

Martedì 26 maggio 2020

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, sui rilievi Alpini e Prealpini modesta attività cumuliforme ad evoluzione diurna senza fenomeni di rilievo.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 14°C e 17°C, massime stazionarie o in lieve aumento tra 24°C e 27°C

Mercoledì 27 maggio 2020

Tempo Previsto: Condizioni invariate di cielo sereno o poco nuvoloso, nelle ore pomeridiane aumento dell’attività cumuliforme sui rilievi specie centro-orientali con possibilità di isolati rovesci.

Temperature: Minime in aumento, massime stazionarie.