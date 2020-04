I leghisti occupano le Camere, c’è anche Daniele Belotti: “Pacifici e democratici”

“Andremo avanti a oltranza”. È stato chiaro Matteo Salvini quando ha dato il via all’occupazione delle Camere da parte dei deputati leghisti, che da mercoledì 29 aprile stazionano in Parlamento. Una protesta – dicono – “contro la Fase due del governo”.

Tra i 74 parlamentari che hanno presidiato tra mercoledì e giovedì Camera e Senato c’era anche il bergamasco Daniele Belotti: “Abbiamo voluto fare un’occupazione pacifica, democratica, ma ferma e convinta dell’aula di Montecitorio per sollecitare il governo ad ascoltare le richieste delle associazioni di categoria e degli imprenditori per superare questa emergenza – spiega Belotti -. Siamo pronti ad andare avanti ancora, ad oltranza. Non è certo un problema dormire poco e male, stesi per terra o seduti su una poltroncina”.

Daniele Belotti durante l'occupazione pacifica

La protesta andrà avanti. Tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio toccherà a un altro bergamasco, Alberto Ribolla, passare la notte in bianco per garantire che la protesta possa proseguire.