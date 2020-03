L’appello di Bergamo Sanità: “Pronti a fare la nostra parte, aiutateci come potete”

Donazioni, ma anche dispositivi di protezione individuale monouso: Bergamo Sanità si appella al territorio bergamasco per chiedere un aiuto concreto nella lotta al Coronavirus.

La richiesta arriva direttamente da Stefano Ghilardi, presidente della cooperativa socio-sanitaria accreditata che offre servizi attraverso personale qualificato (medici, infermieri, oss) in tutta Bergamo e provincia al fine di assistere i malati a domicilio.

“In seguito al verificarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19 – spiega – Ats Bergamo su mandato di Regione Lombardia ci ha chiesto aiuto nel garantire i servizi offerti anche a pazienti che presentano positività al virus. I nostri operatori al fine di eseguire gli accessi domiciliari, nonchè di tutelare loro stessi e i pazienti, necessitano di dispositivi di protezione individuale monouso che ad oggi risultano irreperibili sul mercato se non a prezzi esorbitanti, insostenibili in qualità di Onlus”.

Nella lista dei dispositivi necessari:

– Mascherine facciali FFP2 e/o FFP3;

– Mascherine chirurgiche;

– Camici/Tute monouso e idrorepellenti;

– Occhiali di protezione;

– Cuffie;

– Copri scarpe.

“In questo momento difficile – continua il presidente Ghilardi – la collaborazione di tutti è indispensabile. Un piccolo contributo economico, nonchè una sola mascherina, possono aiutarci a fare la differenza.Ti chiediamo di sostenerci in questa lotta contro il tempo, per assistere più persone possibili. Contatta il 3494986235 o via mail direzione@bergamosanita.it.

IBAN per donazioni:IT 03 Z 08745 53740 0000 0002 1194

Tutte le donazioni eseguite in favore Bergamo Sanità Società Cooperativa Sociale comportano il diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali, per le quali è necessario indicare nella causale del bonifico ‘Contributo volontario per emergenza coronavirus’ e presentarlo in sede di dichiarazione dei redditi”.