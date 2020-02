Don Matteo, Omaggio a Mia Martini o 12 anni schiavo? La tv del 27 febbraio

Per la prima serata in tv, giovedì 27 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

Verrà proposto l’episodio intitolato “Non commettere adulterio”: Sergio è stato convinto da Anna ad avvicinarsi a sua figlia, la piccola Ines. Nel frattempo, nella caserma di Spoleto, i carabinieri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore, e un uomo uscito dal suo passato. Il maresciallo Cecchini, invece, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera, come persona che influenza gli altri su Internet, con dei maestri d’eccezione: i The Jackal.

RaiTre alle 21.40 proporrà la visione di “Mia Martini, fammi sentire bella”. Il 12 maggio 1995 ci lasciava Mia Martini. Appuntamento speciale per ricordare la cantante calabrese, con interviste, l’ultimo video di un suo concerto dal vivo e un brano inedito “Fammi sentire bella”. E’ Sonia Bergamasco a guidare il telespettatore attraverso il racconto di amici e colleghi che hanno conosciuto la grande Mimì.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il film “12 anni schiavo”, con Chiwetel Ejiofor; New York, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), giovane afroamericano, viene avvicinato da due uomini che si fingono promotori di un circo interessati alle sue abilità da violinista. Dopo essere stato condotto con l’inganno fino a Washington, picchiato e drogato, Solomon viene venduto come schiavo da impiegare nelle piantagioni di cotone in Louisiana. Da quel momento il suo calvario durerà 12 anni, durante i quali passerà di padrone in padrone. Dalla tenuta del buon William Ford (Benedict Cumberbatch) a quella dell’aggressivo, cinico e alcolizzato Edwin Epps (Michael Fassbender), Solomon conoscerà un mondo di violenze, stenti, duro lavoro, umiliazioni e condizioni di vita al limite delle umane possibilità, dal quale sarà salvato grazie ad un incontro fortuito.

Su La5 alle 21.10 ci sarà “Dirty dancing – Balli proibiti”, con Patrick Swayze; Indimenticabili vacanze del 1963 per la famiglia Houseman. In particolare per la figlia Baby, che si lascia attrarre dai balli scatenati che si svolgono nell’albergo della East Coast in cui soggiornano. La coppia regina delle serate è quella formata da Johnny Castle e Penny Johnson, ballerini infaticabili. Baby diventa amica di Penny e si trova perfino a sostituirla sulla pista.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, condotto da Giulio Golia, Filippo Roma, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio e su La 7 alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Avengers: age of ultron”, con Robert Downey jr; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Dead Trigger”, con Dolph Lundgren; su Iris alle 21 “Resa dei conti a Little Tokyo”, con Dolph Lundgren; e su Italia2 alle 21.20 “Benvenuti nella giungla”, con Jean-Claude Van Damme.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Janine Jansen torna a Roma con Mendelssohn”. Dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano, violino Janine Jansen. In programma, Behetoven Re Stefano: Ouverture, Mendelssohn concerto per violino e orchestra in mi minore op 64, Shumann sinf. n 1 “Primavera”.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Caterina Scorsone e Justin Chambers. Nel primo episodio, Owen e Amelia riescono a trovare pace nel loro complicato rapporto sentimentale. Nel frattempo, Callie e Arizona non sono ancora sicure sul da fare riguardo la bambina. Nel secondo, Meredith e Maggie vanno in aiuto di Amelia in un momento importante. Nel terzo, un dottore viene ricoverato in gravi condizioni. Solo Meredith sa cosa stia realmente succedendo. Nel quarto, Meredith deve prendere delle decisioni e ci sono risvolti sorprendenti per Amelia e Owen.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 20.35 il telefilm “Criminal minds”, con Mandy Patinkin e Thomas Gibson; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.