La Giunta della Regione Lombardia abolisce il superticket sanitario

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato lunedì l’abolizione del superticket sanitario, un provvedimento previsto già nell’estate scorsa e annunciato a dicembre, durante la trattazione del Bilancio di previsione.

“Un’altra promessa mantenuta – commenta il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il bergamasco Giovanni Malanchini -. Si tratta di un provvedimento che interessa almeno 625.000 lombardi che si trovano in condizioni di debolezza economica. Le esenzioni verranno calcolate basandosi su un reddito medio basso e la presenza in famiglia di minori o persone disabili”.

La giunta lombarda anticipa così la decisione del Governo che entrerà in vigore dal primo settembre prossimo e riguarderà i 10 euro richiesti oltre i costi del servizio sanitario.

Sottolinea il presidente della terza commissione Emanuele Monti: “L’intervento va ad incidere sui nuclei familiari tra i 18mila e i 30mila euro con almeno un minore presente nel nucleo, per un totale di circa 315mila nuovi esenti. Quindi i nuclei con reddito tra i 30mila e i 70mila euro, con almeno due minori nel nucleo, per circa 260mila nuovi esenti. Infine, i nuclei familiari con reddito fino a 90mila euro con la presenza di una persona affetta da una delle seguenti esenzioni di invalidità: G01, G02, L01, L02, S01, S02, C01, C02, C03, C04, C05, C06. Per quest’ultima categoria, sono previsti circa 50.000 nuovi esenti”.