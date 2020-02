Condizioni ideali: stasera occhi al cielo per vedere transitare l’ISS di Parmitano

Dal Centro Meteorologico Lombardo ci segnalano un evento da non perdere per stasera.

TENETEVI LIBERI QUESTA SERA, mercoledì 5 febbraio 2020, tra le 18:37 e le 18:41. Motivo?

Il nostro Luca Parmitano, astronauta in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), transiterà proprio sopra le nostre teste per un ultimo “saluto” ravvicinato dai cieli prima del suo imminente rientro a Terra, atteso domattina, giovedì.

Benché simili transiti siano ricorrenti, oggi le condizioni osservative in Lombardia saranno tra le migliori: è un peccato non approfittarne. Avremo un passaggio molto alto (quasi allo Zenit, quindi non serve una vista libera da ostacoli) su cielo totalmente sereno in regione, in una finestra d’osservazione ideale, ossia poco dopo il tramonto: è un contesto di penombra al suolo (la cosiddetta “ora blu”) mentre la ISS – dalla sua altitudine di circa 400 km – sarà ancora illuminata dal sole.

Per chi fosse nuovo a questo tipo di esperienze: la ISS da Terra appare come un puntino, paragonabile a una stella molto luminosa, che attraversa lentamente il cielo, da parte a parte, nel giro di 3-4 minuti. La vedremo sorgere verso Ovest-NordOvest attorno alle ore 18:37, culminerà sopra le nostre zucche attorno alle 18:39, quindi si allontanerà verso Est-SudEst per le 18:41. Benché il suo moto apparente sembri abbastanza lento, considerate che l’ISS rispetto al suolo viaggia a una velocità media di circa 27600 km/h (conclude quasi 16 orbite ogni giorno).

Luca Parmitano, astronauta dell’Esa e attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale (primo italiano al comando), conclude una missione di quasi sette mesi: rientrerà sulla superficie terrestre a bordo della navicella Soyuz MS-13, in compagnia dell’astronauta della NASA Christina Koch e del cosmonauta russo Alexander Skvortsov. L’atterraggio in Kazakistan è previsto giovedì mattina alle ore 10.14 italiane.

Naso all’insù, dunque. E buon rientro a Luca!

Image credits: www.esa.int

Thanks to: Mirko Boiocchi