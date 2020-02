Ginnastica, la Brixia di Giorgia Villa domina la prima tappa del campionato di Serie A1

Dominio straripante della Brixia di Giorgia Villa nella prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica.

Davanti agli oltre 4000 spettatori del Nelson Mandela Forum, la capitana delle Fate ha fatto condotto le proprie compagne di squadra a un importante successo condito da una prestazione di livello internazionale.

La 16enne di Brembate ha infatti stupito il pubblico fiorentino in particolare nelle parallele dove le novità provate durante l’inverno e messe in campo per la prima volta sulla pedana toscana le hanno consentito di ottenere un punteggio di 15.250.

Discorso simile anche per la trave, attrezzo in cui la stella della ginnastica orobica ha ritrovato fiducia e dove ha ottenuto un giudizio di 14.600.

Nonostante alcune aspetti da migliorare, la squadra composta dalla bergamasca e da Elisa Iorio, Alice e Asia D’Amato è apparsa già in formato olimpico, merito anche del contributo offerto da Martina Maggio e Veronica Mandriota che ha consentito loro di totalizzare 167.350 punti e di distanziare di tredici lunghezze il Centro Sport Bollate.

A livello bergamasco buon sesto posto per l’A.S.D. Ginnastica ProCarate del ranichese Yumin Abbadini, protagonista su tutti e quattro gli attrezzi nella gara maschile, mentre Elisa Agosti ha contribuito ad aiutare la Ginnastica Salerno a raggiungere la top ten femminile.