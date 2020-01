Masiello-Atalanta, storia al capolinea: il difensore a un passo dal Genoa

È stato uno dei simboli dell’Atalanta del Gasp, ma quella tra Andrea Masiello e la società bergamasca sembra una storia ormai giunta al capolinea.

Manca ancora l’ufficialità, ma il difensore classe 1986 pare abbia deciso di lasciare i nerazzurri per vestire il rossoblu del Genoa, squadra con cui ha già giocato nel 2017/18 collezionando 19 presenze e 1 gol.

Il contratto con l’Atalanta era in scadenza nel 2021. I liguri lo hanno convinto offrendogli un contratto fino al 2022, probabilmente il fattore decisivo che ha portato alla fumata bianca.

Masiello, dal 2011 a Bergamo, ha raccolto in totale 155 presenze e 8 gol, diventando uno degli idoli della tifoseria. Lascia una squadra quinta in classifica a 35 punti (3 in meno della zona Champions League) per approdare in un club ultimo a quota 14 punti a -2 dalla salvezza. Una cosa è certa: al Grifone servirà tutta la sua esperienza per conquistare la permanenza in Serie A.