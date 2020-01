La Brexit di Harry e Meghan, addio alla famiglia reale: “Vogliamo essere indipendenti”

Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare al loro “ruolo senior” di membri della famiglia reale britannica per avere maggiore “autonomia finanziaria” nelle loro attività pubbliche e di beneficenza.

Lo rende noto Buckingham Palace confermando le anticipazioni del Sun anche sull’intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo “fra il Regno Unito e il Nord America”. La decisione è stata ufficialmente approvata dalla regina.

In passato Harry e Meghan avevano espresso molte volte disagio nel loro ruolo da reali. La nascita segretissima di Archie, la fuga dalle telecamere e dai riflettori, il trasferimento a Frogmore Cottage lontano da William e Kate, le voci di un imminente trasferimento in Africa, un’intervista in cui Meghan diceva di “esistere, non di vivere” e Harry “di aver avuto screzi con mio fratello William”, fino all’ultimo Natale passato proprio in Nordamerica, lontani da tutto il resto dalla famiglia reale.

Insomma, oggi è il giorno di un altro divorzio nella famiglia Reale. Ma stavolta protagonista è una coppia di giovani che rinuncia a quasi tutti i privilegi reali e scappa via da tutto il resto dei Windsor per farsi una vita propria. Un fatto enorme.