Bergamo, in via Goisis si tagliano sette alberi: “Si poteva evitare”; “No, sono pericolosi”

Lavori in corso a Bergamo, in via Goisis. Venerdì 13 dicembre – recita uno dei cartelli appesi nella zona – dalle 6 alle 19 ai cittadini sarà vietato sostare con i mezzi per il taglio di sette piante del viale.

Un intervento che non è piaciuto proprio a tutti. Si poteva evitare il taglio di quegli alberi? Secondo una lettrice, che ci scrive attraverso i social, sì.

Non sono dello stesso avviso, però, dal Comune, dove fanno sapere che le piante verranno sostituite con altre più adatte al contesto. Quelle sarebbero diventate pericolose: pare infatti che siano diverse le segnalazioni giunte a Palazzo Frizzoni di anziani caduti in quella zona per colpa delle radici sporgenti.

Le piante sulle quali il Comune interverrà, in via Goisis

Insomma, secondo il Comune si tratterebbe di sette alberi che sono stati messi in un invaso troppo piccolo per le loro dimensioni. E che oggi reclamano uno spazio che non c’è.

L’intervento, dunque, pare fosse necessario.