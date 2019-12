Dicembre pieno e si sente a Bergamo e in provincia, anche se non si capisce bene come il tempo si svilupperà. Ci aiuta Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una perturbazione di origine nord atlantica sta scivolando rapidamente verso le regioni meridionali italiane, mentre al suo seguito affluisce aria più asciutta e gradualmente più fredda dai quadranti settentrionali che porteranno una breve fase di tempo stabile. Nei prossimi giorni ritorno a condizioni di tempo variabile sulla Lombardia a causa del passaggio di alcune perturbazioni sull’Europa centrale che, in maniera più marginale, interesseranno anche la nostra regione.

Martedì 10 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, salvo residui annuvolamenti sulle Alpi di confine e qualche nebbia sulla pianura centro-orientale, in graduale dissolvimento. Nel pomeriggio e in serata bel tempo ovunque.

Temperature: Minime in generale diminuzione (0/4°C, valori superiori nelle aree con maggiore ventilazione). Massime in aumento (11/14°C).

Mercoledì 11 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque con locali banchi di nebbia sulla bassa pianura nelle prime ore del giorno. Tra tardo mattino e pomeriggio rapido aumento della nuvolosità a partire da ovest con passaggio a cielo nuvoloso. In serata cielo molto nuvoloso su tutti i settori, con deboli e isolate nevicate possibili sui settori Alpini e appenninici tra tarda sera e notte (accumuli generalmente trascurabili).

Temperature: Minime in calo (-2/+1°C), massime in calo (6/8°C).

Giovedì 12 dicembre 2019

Tempo Previsto: In mattinata cielo parzialmente nuvoloso sui settori occidentali, maggiore nuvolosità sui settori centro-orientali con isolate precipitazioni sui settori più orientali della regione (deboli nevicate fino a quote collinari ma con accumuli trascurabili o assenti). Nel pomeriggio tendenza a maggiori schiarite dai settori occidentali, successivamente nuovo aumento della nuvolosità da ovest a partire dalla serata.

Temperature: Minime in aumento (0/3°C), massime stazionarie (6/8°C).