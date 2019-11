Alla fine il weekend è stato davvero piacevole dal punto di vista del tempo a Bergamo e nell’intera provincia orobica. Non sembra però che la nuova settimana inizi allo stesso modo ma vediamo cosa prevede il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

Il posizionamento in atlantico dell’anticiclone delle Azzorre e del ciclone d’Islanda, continua a favorire l’ingresso in area mediterranea di circolazioni cicloniche, all’interno delle quali, si organizzano sistemi frontali molto intensi. Se il quadro sinottico verrà confermato, nella giornata di Martedi, il medio-basso Tirreno vedrà la formazione di un vero e proprio Ciclone Mediterraneo. Gli effetti sulla nostra regione di tale circolazione, saranno marginali.

Lunedì 11 novembre 2019

Tempo Previsto: Notte e primo mattino, irregolarmente nuvoloso. Foschie dense e locali banchi di nebbia su pianure Occidentali e Oltrepò Pavese, in rapido dissolvimento mattutino. Graduale aumento della copertura nuvolosa dal mattino ad iniziare dai settori sudorientali della regione, Mantovano, Cremonese e basso Bresciano, associata a precipitazioni deboli, localmente moderate. Rapida estensione della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, dalla tarda mattinata/primo pomeriggio, a tutta la regione. Nel pomeriggio parziale e temporanea attenuazione della fenomenologia sui settori sudorientali della regione.

Temperature: Minime in lieve aumento, valori compresi tra 3 e 8°C. Massime in generale diminuzione, valori compresi tra 8 e 10°C.

Brinate possibili nottetempo nelle conche vallive più fredde.

Martedì 12 novembre 2019

Tempo Previsto: Nottetempo e primo mattino, lenta attenuazione delle precipitazioni (nevose sui rilievi alpini settentrionali) e della bassa nuvolosità ad iniziare dai settori occidentali della regione. Foschie, localmente dense, sulle aree pianeggianti in graduale attenuazione mattutina. Nubi basse, associate a deboli e sporadiche precipitazioni, perdureranno sulle estreme aree orientali. In serata, l’ingresso di correnti orientali, favorirà un deciso peggioramento sui settori centro orientali.

Temperature: Minime in aumento, valori compresi tra 4 e 8°C. Massime in lieve aumento, valori compresi tra 10 e 12°C.

Mercoledì 13 novembre 2019

Tempo Previsto: Notte e primo mattino cielo nuvoloso per nuvolosità medio alta. Sulle aree centro-orientali cielo molto nuvoloso con associate precipitazioni a carattere moderato, in attenuazione da metà giornata. Riduzioni di visibilità lungo le aree di pianura e nelle valli.

Nuvolosità in graduale attenuazione da metà giornata. Permane copertura alta per presenza di estese velature.

Temperature: Minime in generale diminuzione, valori compresi tra -2 e 7°C.

Massime in sensibile diminuzione su settori settentrionali ed in lieve aumento sui settori meridionali, valori compresi tra 4 e 12°C.