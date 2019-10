Follia in centro a Varese: uomo accoltella una 15enne al volto e a un braccio

Una serata tranquilla, trascorsa in centro a Varese insieme agli amici. Poi l’inimmaginabile: l’aggressione di un uomo sulla cinquantina, armato di coltello.

L’episodio, raccontato da Varesenews, è accaduto attorno alla mezzanotte e mezza di sabato quando due ragazze di 14 e 15 anni stavano attendendo che la madre di una delle due andasse a prenderle per riportarle a casa.

All’improvviso un uomo sulla cinquantina, con capelli lunghi e una vistosa cicatrice sul volto, è transitato in bicicletta di fronte a loro, fermandosi poco più avanti e tornando indietro con fare minaccioso.

La più giovane delle due, avvertito il potenziale pericolo, ha iniziato ad allontanarsi di corsa, invitando l’amica a fare altrettanto: ma la 15enne non ha fatto in tempo a realizzare quanto stava succedendo e si è sentita prendere con forza per il colletto della giacca.

A quel punto l’uomo ha estratto un coltello, ferendola sotto un’occhio e a un braccio, mentre le minacciava in continuazione.

La 14enne nel frattempo era riuscita a raggiungere un bar della zona per chiedere aiuto e lanciare l’allarme: in pochi minuti sul posto sono arrivate una volante della Polizia e un’ambulanza.

Secondo quanto riferito da Varesenews, l’aggressore sarebbe personaggio noto alle forze dell’ordine.