Podio dal sapore agrodolce per Chiara Teocchi ai Campionati Italiani di cross country.

La 22enne di Ponteranica, già terza lo scorso anno, ha confermato il risultato anche sul tracciato di Lamosano di Chies d’Alpago al termine della competizione dominata dall’Under 23 Marta Berta.

Foto 2 di 2



A lungo in lotta per il secondo posto, la biker orobica (per l’occasione in gara con la maglia del Centro Sportivo Esercito), si è dovuta arrendere all’attacco della pluricampionessa tricolore Eva Lechner e ha così chiuso la prova in 1h17’32”, distante 2’14” dalla rappresentante della Torpado Ursus.

“Sono contenta per il podio, è sempre bello salirci, ma speravo in un risultato migliore – ha spiegato nel dopo gara la portacolori della Bianchi Countervail -. Martina è andata più forte, ma con Eva potevo giocarmela: purtroppo una scivolata mi ha fatto perdere la sua ruota”.

In campo maschile sfortuna per il team con sede a Treviglio che si è dovuto accontentare del quindicesimo posto di Nadir Colledani, incappato in una foratura al secondo giro, mentre dalla Francia è arrivata la quinta posizione di Stephane Tempier.