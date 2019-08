Intitolata a Marzio Tremaglia la biblioteca della Regione

Si è svolta nella mattinata di giovedì 16 maggio l’intitolazione a Marzio Tremaglia della biblioteca di Regione Lombardia.

Alla presenza degli assessori Bruno Galli, Lara Magoni e Riccardo De Corato si è svolta la cerimonia di affissione della targa: d’ora in poi la biblioteca avrà il nome dell’ex assessore regionale alla cultura (1995 al 2000) morto prematuramente a 42 anni.

Orgoglioso e commosso il figlio Andrea che segue le orme del padre (e prima del nonno) in politica: ora in corsa a sostegno della candidatura di Giacomo Stucchi per le amministrative bergamasche come capolista della squadra di Fratelli d’Italia.

“È stato un orgoglio questa mattina partecipare all’intitolazione della Biblioteca di Palazzo Lombardia alla memoria di mio padre – scrive Andrea Tremaglia sulla sua pagina Facebook – Un riconoscimento che onora il suo amore per il pensiero che si fa azione, il suo impegno per la cultura come fonte di identità e progresso. Ringrazio di cuore il governatore Fontana e la giunta tutta, in particolare gli assessori De Corato e Magoni, e l’assessore Galli per il suo intervento. Ricordare chi ci ha preceduto non deve intristire, ma ispirare. L’esempio di uomini grandi andati avanti ci ricorda che siamo piccoli, ci riporta a una sana umiltà. Grazie di cuore.”