Truffa dello specchietto da 400 euro: la vittima è un 84enne

Nella mattinata di mercoledì 6 marzo in piazzale Olimpiadi, all’angolo Giulio Cesare, fermo al semaforo, il conducente di un’autovettura di 84 anni, ha avvertito un rumore alla carrozzeria della propria autovettura.

Subito dopo è stato raggiunto da una Golf di colore chiaro. Il conducente di questa vettura, italiano di circa 25 anni con capelli biondi, ha invitato l’anziano a fermarsi in quanto gli aveva danneggiato lo specchietto.

Anche se poco convinto, essendo sicuro di non aver impattato con altre autovetture, si è fermato per verificare quanto riferito. In modo frenetico il giovane ha fatto notare il proprio specchietto danneggiato e un graffio sull’autovettura della persona anziana a riprova dell’impatto.

Tale atteggiamento ha indotto in errore l’ottantaquattrenne che ha invitato il giovane a seguirlo nella sua abitazione poco distante dove gli consegnava 400 euro. Solo nel tardo pomeriggio l’anziano ha realizzato di essere stato truffato e si è portato in questi Uffici per denunciare il fatto.