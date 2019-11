“Wet floor”, debutta lo spettacolo sul cambiamento del ruolo dei media

Giovedì 14 novembre alle 21 al Cineteatro Gavazzeni di Seriate debutterà lo spettacolo “Wet floor – Cinque minuti di verità”, proposto da Uva Entertainment, piccola casa di produzione artistica bergamasca con all’attivo il lungometraggio “La stessa strada” e lo spettacolo “Io non sono G, ma nessuno dimentichi chi era”.

Un lavoro di Fabio Pisano, con protagonisti Alessandro Scrignoli e Alessandro Treccani, regia di Stefano Facoetti con l’aiuto di Valentina Botti e Davide Montanari. Scene e costumi Uva Entertainment. Progetto grafico Umberto Da Re.

Cosa è rimasto della verità nell’epoca in cui notizie, spettacolo e “immediatezza” si sono fuse in un mix potenzialmente pericoloso? Protagonisti della pièce teatrale sono Edoardo Santinelli, affermato giornalista, ed Ivan Cerutti, uomo addetto alle pulizie nella redazione del giornale. Durante una serata di lavoro emergono in modo piuttosto insolito e rocambolesco le loro differenti visioni del mondo. Uno spettacolo che vuole essere l’occasione per riflettere sul cambiamento del ruolo dei media, travolti dalla mole di informazioni che loro stessi producono senza essere in grado di distinguere cosa sia reale e cosa non lo sia.

Biglietto 10 euro

Durata 80 minuti.