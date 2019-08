Week-end di eventi nel Lemine

È ricco di iniziative il fine-settimana nel Lemine. Sabato 28 aprile l’appuntamento è con “A piccoli passi nel Lemine” (visite guidate, apericena in corte, esposizione volumi e spettacolo serale), mentre domenica 29 si terranno un concerto d’organo e corno e a seguire l’anteprima del film “I tesori della Dol” di Carlo Limonta, dedicato alla Dorsale Orobica Lecchese.

Ecco il programma.

Sabato 28 aprile

“A piccoli passi nel Lemine”

Passeggiata nell’Agro con visita ai gioielli almennesi

Apericena in Corte

Esposizione volumi

Spettacolo finale

Un tuffo nell’Agro di Almenno, a cura del Gruppo Guide Antenna Europea del Romanico e Caffetteria San Tomè

– Alle 16.30 ritrovo alla corte di San Tomè;

– alle 16.45 partenza per San Giorgio;

– alle 17 visita alla chiesa di San Giorgio;

– alle 17.45 partenza per san Tomè;

– alle 18 visita alla Rotonda di San Tomè;

– alle 18.45 apericena in corte.

Cultura in Corte, a cura delle Biblioteche di Almenno San Bartolomeo e di Almenno San Salvatore

Nella Corte di San Tomè sarà possibile visitare una selezione di volumi legati ai temi della Cultura, della Storia dell’Arte e del Turismo.

Parole e Musica in Corte, a cura di Piccoli Passi e Gli Amicissimi

– Alle 20.30 spettacolo “Nel suono delle parole”, progetto culturale di lettura poesie e frasi inerenti a quattro temi: Il volo, L’acqua, Tempo e stagioni, Fuoco e astri. La lettura sarà intervallata da brani musicali e canzoni dal vivo, proiezione di fotografie. Poesie d’autore di Pablo Neruda, Hesse, Garcia Lorca e Cardarelli.

Informazioni e prenotazioni:

– Un tuffo nell’Agro di Almenno (passeggiata, visite alle chiese, apericena): 12 euro. Prenotazioni entro venerdì 27 aprile chiamando il numero 035-553205 o scrivendo a info@fondazionelemine.eu. Si consiglia un abbigliamento adatto a passeggiate nei campi; in caso di maltempo, gli spostamenti avverranno con mezzi propri. Numero minimo di iscritti 15.

– “Cultura in corte” a ingresso libero.

– “Parole e musica in corte”, ingresso libero. In caso di maltempo, l’evento è sospeso.

Domenica 29 aprile Orobie propone l’anteprima del film “I tesori della Dol” di Carlo Limonta, dedicato alla Dorsale Orobica Lecchese, alla chiesa di San Nicola: inizio alle 20.30, concerto di organo (Luigi Panzeri) e corno (Martin Mayes) e, a seguire, proiezione del film.