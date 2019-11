Week-end di spettacoli per Pandemonium Teatro. Sabato 23 e domenica 24 novembre sono in cartellone esibizioni a Loreto (Bergamo) e ad Alzano Lombardo.

Ecco i dettagli.

Sabato 23 novembre alle 20:30 e domenica 24 novembre alle 16:30 al Teatro di Loreto Pandemonium Teatro porterà in scena “Pierone e il lupo”, per bambini dai 4 anni. Con Tiziano Manzini ed Emanuela Palazzi; luci e scene Graziano Venturuzzo; costumi Chiara Magri; regia Tiziano Manzini e musiche di Sergej Prokofiev.

Immaginate un bel prato pieno di fiori e nel mezzo una casetta bianca.

Lì dentro abita un ragazzo che si chiama Pierino”: così inizia la favola musicale “Pierino e il lupo” di Prokofiev. Bene. Ora “immaginate che nel bel mezzo della stanza di un bambino arrivi un imbianchino che si chiama Pierone”. Naturalmente Pierone non è un bambino, però ha una capacità tipica dei bambini: sa giocare. E questo nonostante sia “grande” e nonostante la padrona di casa abbia una gran fretta che lui concluda presto il suo lavoro di imbiancatura… e “con la minima quantità di sporco e disordine, mi raccomando!”

Riuscirà Pierone, giocando con quanto troverà nella stanza, a far rivivere ancora una volta la lotta fra il Lupo e Pierino con i suoi amici gatto, anatra e uccellino? Ah, questa volta, non bisogna dire “attenti al lupo” ma “attenti a Pierino… cioè, Pierone!”

(Ingresso posto unico 6€)

Domenica 24 novembre alle 16:30 al Teatro degli Storti ad Alzano Lombardo Pandemonium Teatro porterà in scena “Mamma e papà, giochiamo?”, novità 2019, per bambini dai 4 anni. Testo e regia di Tiziano Manzini; con Giulia Manzini e Flavio Panteghini; luci e ambiente sonoro Massimiliano Giavazzi e Paolo Fogliato; costumi Emanuela Palazzi.

Uno spettacolo che trascina in un grande divertimento, ma che affronta, attraverso il supporto del gioco, un tema importante: i nuovi modelli di relazione fra genitori e figli, adulti e bambini, troppo frequentemente orientati a dimenticare che l’infanzia è un’età speciale con un’incredibile modalità di formazione – il gioco appunto – e non la sperimentazione e riproduzione “in piccolo” dei modelli genitoriali adulti.

Una lei e un lui presto diventeranno una mamma e un papà, ma sono i genitori del nuovo millennio, i nativi digitali che postano su facebook, mandano vocali whatsapp, inviano mail e tornano stanchi a casa alla sera. Presto quindi la felicità della nuova situazione viene oscurata da un dubbio: “avremo il tempo di giocare con nostro figlio presi come siamo dalle nostre carriere, dai mille impegni tra whatsapp e mail da inviare? E, anche se trovassimo il tempo, non sappiamo più giocare con qualcosa che non sia digitale!” “Cosa potremo fare per divertire un bambino? Lui è un essere così diverso da noi che siamo così grandi e cresciuti solo a tablet, videogiochi e cellulari!” Vorrebbero sperimentare i giochi di una volta, quelli che a loro sono stati raccontati dai nonni, ai quali non hanno quasi mai giocato e che nemmeno veramente conoscono. Una semplice ricerca su google basta a far riscoprire loro vecchi giochi, conoscerne le regole ed ecco che, senza nemmeno rendersene conto, cominciano a giocare per davvero! E giocando ritrovano non solo l’animo bambino che è in loro, nascosto da anni di schermi, lavoro, impegni, dalla “comodità” del video in tutte le sue forme, ma anche l’amore profondo che li aveva fatti incontrare, quello stesso amore che non mancheranno di dare al loro bambino!

(Ingresso posto unico 6€)

www.pandemoniumteatro.org

info@pandemoniumteatro.org

Prenotazioni 035 235039