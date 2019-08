Domenica 4 agosto a Fuipiano Valle Imagna la Pro loco ripropone “Voli turistici in elicottero sulle Orobie… e non solo”. Un’occasione per ammirare le bellezze della valle e delle Orobie da un punto di vista del tutto originale e suggestivo.

Il ritrovo è dalle 14.30 con partenza dei voli nel prato grande vicino alla chiesa parrocchiale. Il costo del volo da 5 minuti è di 40 euro.

Si volerà a gruppi di cinque persone.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 3332058386.