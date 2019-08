Voglia di Natale? A Sola c’è il primo mercatino dell’anno

Manca poco meno di due mesi a Natale ma è già tempo di mercatini. Il primo si terrà a Isso e Fara Olivana con Sola.

Organizzato a livello intercomunale dalle 9 alle 18 al parcheggio di via Deledda in località Sola, rappresenta un momento di incontro tra i cittadini, i commercianti locali evisitatori di passaggio per scambiarsi gli auguri per un sereno periodo di festività ed acquistare dei regali da riporre sotto l’albero.

Per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 3201951740 oppure consultare la locandina cliccando qui.