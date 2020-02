“Voci al femminile – Raccontare la montagna” a Songavazzo

Il Comune di Songavazzo presenta la Rassegna Culturale “Voci al femminile –Raccontare la montagna” che si svolgerà nelle serate di domenica 23 febbraio e sabato 7 marzo 2020 presso la Sala Civica Benzoni-Songavazzo.

Durante le serate due autrici, entrambe premiate a Tolmezzo nell’ambito del Premio Leggimontagna e Cortomontagna edizione 2018– evento organizzato da ASCA sezione di Tolmezzo -ci proporranno attraverso parole ed immagini la loro poetica visione del vivere in montagna.

Domenica 23 febbraio alle ore 20.30 verrà presentato Hauswith della montagna- storia di un poeta della carta, Fusta editore 2019, di Lorenza Garbarino che partendo dalla sua isola nel cuore del Mediterraneo (Isola di San Pietro) ha incontrato la storia di Hauswirth sulle Alpi Svizzere e “ con ritmo lento ricostruisce un mondo in cui uomo e natura ancora non si contrappongono” (dalla motivazione Premio Leggimontagna).

Il racconto è illustrato da Oriana Bassani che vive in Valseriana e proprio ai paesaggi di questa valle si è ispirata per raccontare in immagini la parole della Garbarino. Durante la serata saranno esposte le tavole originali delle illustrazioni.

La serata sarà condotta da Roberto Squinzi, libraio indipendente e Presidente dell’Associazione Culturale La vallata dei libri bambini.