“Viva Vittoria”, in piazza Vecchia maxi-tappeto di lana contro la violenza sulle donne

Sabato 23 e domenica 24 novembre Piazza Vecchia in Bergamo Alta verrà trasformata in un immenso tappeto di coperte di lana dai mille colori. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Viva Vittoria Bergamo” per sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Si tratta di un’opera condivisa formata da centinaia di quadrati realizzati a maglia: l’intento è condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da se stesse, dalla consapevolezza di decidere della propria vita. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il fare a maglia, metafora di creazione e sviluppo di se stesse. Si è dimostrato un tramite perfetto perché è una modalità creativa molto diffusa e facilmente apprendibile, che in tutti gli adulti riconnette a immagini familiari, fa emergere ricordi e crea un’attitudine all’incontro e alla relazione.

L’iniziativa prende vita grazie alla collaborazione del Circolo Minardi – Club dei Punti – con l’associazione Viva Vittoria, ideatrice del progetto che è già stato realizzato in altre città. L’opera è patrocinata dal Comune di Bergamo.

Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi a favore dell’ “Associazione Aiuto Donna- Uscire dalla Violenza onlus” per il sostegno delle donne vittime di violenza.