Domenica 13 maggio sarà possibile partecipare a visite guidate alla villa dei Tasso in Celadina (Bergamo). Gli orari sono: 15, 16.30 e 18.

Il biglietto è di 8 euro per gli adulti, gratis per i ragazzi sino a 16 anni.

È gradita la prenotazione inviando un’e-mail a nelnomedeitasso@libero.it.

Agli ospiti verrà donato un opuscolo sulla storia dei Tasso e della villa.