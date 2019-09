Visite al parco di villa Allegreni a Martinengo

Domenica 2 settembre riapre in via eccezionale il parco di Villa Allegreni a Martinengo con possibilità di una visita all’interno di un giardino privato, guidati dallo stesso proprietario discendente da una nobile famiglia martinenghese.

L’edificio e il parco risalenti agli inizi dell’Ottocento, sono di proprietà della famiglia Allegreni le cui nobili origini si intrecciano con la storia di Martinengo e di Bergamo da circa mille anni. Passeggiando nel grande parco si potranno osservare 70 specie differenti fra cespugli e arbusti, fiori e piante, alcune secolari, altri esemplari invece di rara qualità o ricercata provenienza.

Per arricchire ulteriormente la visita, ci sarà una piccola esposizione fotografica con scorci del giardino nelle varie stagioni dell’anno. Il complesso è interessante perché rappresenta ancora la caratteristica struttura della villa agraria con tutti i fabbricati annessi delle vecchie aziende agricole, con la portineria, una piccola cappella privata, la serra, i rustici col filatoio, la casa del fattore e il fienile.

Sarà possibile visitare il parco, su prenotazione o fino ad esaurimento posti all’indirizzo mail info@martinengo.org o tel allo 0363 988336

Le visite guidate al parco si effettueranno alle 10.30 e alle 11.30 mentre nel pomeriggio alle ore: 15.00 e 16.30. Nella stessa giornata sarà possibile anche, sulla base degli orari, visitare il borgo storico di Martinengo (visite alle 11-30, alle 15 e alle 16.30).

Il costo della visita al parco è di 5€ euro, gratis fino ai 12 anni; il costo della visita al centro storico è di 3 euro o gratis fino ai 12 anni; il costo della visita al parco + visita al centro storico è di 7 euro.

La durata della visita al parco è di un’ora e quella al borgo un’ora.

Il ritrovo è alla biglietteria sia per il parco sia per il borgo storico alla sede della Pro Loco in Via Allegreni, 29 (centro storico).

-Le visite al parco non si svolgeranno in caso di pioggia.

Informazioni allo 0363/988336 dal lunedì al sabato o all’indirizzo mail: info@martinengo.org