Visita guidata teatralizzata alla torre civica di Boltiere

Domenica 12 maggio sarà possibile partecipare a una visita guidata teatralizzata alla scoperta della torre civica di Boltiere. Il ritrovo è alle 16 e la partecipazione è gratuita.

L’iniziativa dà il via alla seconda edizione di “Incursioni teatrali”, ciclo di speciali visite guidate organizzate da “La Gilda delle Arti” in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’area nord ovest e Abibook cooperativa sociale con il sostegno della Fondazione della comunità bergamasca.

Un’occasione per scoprire e conoscere meglio le bellezze del territorio. Una guida turistica abilitata e un gruppo di giovani attori racconteranno i luoghi, i personaggi e le opere d’arte disseminate nel territorio, per rispolverare e accendere la curiosità dei visitatori. Ad arricchire il progetto è il coinvolgimento di musicisti che di volta in volta renderanno l’atmosfera ancor più suggestiva.

I prossimi appuntamenti in calendario, sempre con ritrovo alle 16, sono: domenica 19 maggio alla basilica di Santa Giulia di Bonate Sotto; domenica 2 giugno alla Rotonda di San Tomè ad Almenno San Bartolomeo, sabato 8 giugno al Traghetto di Leonardo a Villa d’Adda, sabato 15 giugno alla Abbazia di Sant’Egidio Fontanella di Sotto il Monte, sabato 22 giugno al castello Visconteo/rocca Albani di Urgnano e domenica 30 giugno alla chiesa di san Giorgio ad Almenno San Salvatore. Infine, si concluderà sabato 6 luglio alla chiesa di San Bernardino a Lallio.

La direzione artistica è affidata alla compagnia teatrale La Gilda delle Arti – Teatro Bergamo, che da più di dieci anni lavora in città e provincia con lo scopo di rendere lo spettacolo un momento di incontro tra le generazioni, di divertimento e di accrescimento personale. Composta esclusivamente da giovani under 35, la compagnia è un esempio di imprenditoria giovanile che cerca di rendere la cultura una risorsa per il territorio e una fonte di reddito in tempi non facili.

È consigliata la prenotazione inviando un’e-mail a info@lagildadellearti.it