Visita guidata teatralizzata alla basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto

Domenica 8 settembre alle 16 a Bonate Sotto la compagnia teatrale “La Gilda delle Arti” propone una visita guidata teatralizzata gratuita alla basilica di Santa Giulia. Si tratta dell’ultimo appuntamento degli otto incontri del progetto “Le emozioni nei nostri bei luoghi” finanziato da “Fondazione della comunità Bergamasca” e patrocinato dal comune di Bonate Sotto, dalla cooperativa Abibook e dalle biblioteche area Nord-Ovest.

L’antica Basilica di Santa Giulia, ora cappella cimiteriale, si erge maestosa tra boschi e campi. Circondata da secolari cipressi, veglia austera e imponente sull’area del camposanto di Bonate Sotto, come memoria di un passato che affonda le sue radici nella storia e nella leggenda. Le tre absidi ben conservate e la prima campata in chiaro stile romanico collocano la fondazione intorno all’anno Mille. Adibita alla sepoltura dei morti già durante la peste del 1630 per la sua lontananza dal centro abitato tornò ad essere utilizzata a tale scopo per decreto napoleonico dell’anno 1810.

Nel corso degli anni è stata oggetto di restauri che ne hanno garantito la conservazione.

La prenotazione è obbligatoria inviando un’e-mail a info@lagildadellearti.it oppure telefonando al numero 3460911169.

La Basilica di Santa Giulia è a Bonate Sotto in via San Pietro, 3.