Visita guidata alla scoperta di Gaetano Donizetti

Domenica 17 novembre, in occasione del Festival Donizettiano 2019, l’associazione Bergamo Su e Giù promuove la visita guidata “Ti presento Gaetano!”.

Un’occasione per conoscere il celebre compositore bergamasco: visiteremo il Museo Donizettiano e il monumento funebre in Santa Maria Maggiore.

L’appuntamento è alle 15.30 fuori dal Museo Donizettiano in via Arena 9 in Città Alta.

La quota di partecipazione è di 10 euro (comprende ingressi e il servizio di guida).

Per prenotarsi: info@tourguidebergamo.it – 3468122006.