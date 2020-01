Visita guidata alla scoperta di Bergamo nel Novecento

Un appuntamento imperdibile aspetta i visitatori domenica 2 febbraio al Museo della fotografia Sestini in occasione di “Bergamo nel Novecento. Storie dall’Archivio fotografico Sestini”, la mostra che ripercorre in 13 tappe la storia della città e del suo territorio attraverso più di 100 fotografie.

Ogni tappa ha per cuore un racconto di Bergamo: da bizzarre, quanto curiose gare tra macchine senza motore, alla storia del primo uomo che attraversò a nuoto la Manica.

Simone Zanotti ci porta alla scoperta degli scatti in mostra.

Informazioni

Visita guidata a prezzo speciale con ingresso gratuito.

Quando: Domenica 2 febbraio alle 16.00

Dove: Museo della fotografia Sestini

Costo della visita: 7€

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito www.Ticketlandia.com