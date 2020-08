Visita guidata alla basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto

5 settembre 2020 – Basilica di Santa Giulia – ore 16.00

Via San Pietro 3, Bonate Sotto

𝙇’𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙊

L’antica Basilica di Santa Giulia, ora cappella cimiteriale, si erge maestosa tra boschi e campi. Circondata da secolari cipressi, veglia austera e imponente sull’area del camposanto di Bonate Sotto, come memoria di un passato che affonda le sue radici nella storia e nella leggenda. Le tre absidi ben conservate e la prima campata in chiaro stile romanico collocano la fondazione intorno all’anno Mille.

Adibita alla sepoltura dei morti già durante la peste del 1630 per la sua lontananza dal centro abitato tornò ad essere utilizzata a tale scopo per decreto napoleonico dell’anno 1810. Nel corso degli anni la Basilica è stata oggetto di restauri che ne hanno garantito la conservazione.

Prenotazione obbligatoria:

𝐢𝐧𝐟𝐨@𝐥𝐚𝐠𝐢𝐥𝐝𝐚𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞𝐚𝐫𝐭𝐢.𝐢𝐭

𝟑𝟒𝟔𝟎𝟗𝟏𝟏𝟏𝟔𝟗

𝙄𝙇 𝙋𝙍𝙊𝙂𝙀𝙏𝙏𝙊

Per il terzo anno di fila, La Gilda delle Arti organizza in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’Area Nord Ovest e la cooperativa Abibook, col sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, otto appuntamenti a ingresso gratuito per scoprire le bellezze storico-artistiche della provincia di Bergamo.

Una guida turistica abilitata e un gruppo di giovani attori raccontano i luoghi, i personaggi e le opere d’arte disseminate nel territorio, per rispolverare e accendere la curiosità dei visitatori nei confronti della nostra tradizione. Dall’abbazia di S. Egidio a Fontanella, al Castello di Urgnano, passando per il palazzo Benaglio di Comun Nuovo e la basilica di Santa Brigida , ogni percorso è progettato per informare, divertire e intrattenere spettatori di ogni età che desiderano passare un’ora del loro weekend in compagnia di una intelligente interpretazione della storia e della cultura locale.

05/09/20 – La basilica di Santa Giulia – Bonate Sotto – ore 16:00

06/09/20 – La Madonna del Castello – Ambivere – ore 15:00

12/09/20 – Il santuario dell’Addolorata – Santa Brigida – ore 15:00

19/09/20 – La rocca Albani – Urgnano – ore 15:00

20/09/20 – L’abbazia di Sant’Egidio – Fontanella – ore 15:00

03/10/20 – Alla scoperta di Ciserano – Ciserano – ore 15:00

11/10/20 – Antonio Ghislanzoni – Caprino Bergamasco – ore 15:00

18/10/20 – Il palazzo Benaglio – Comun Nuovo – ore 15:00

𝙇𝘼 𝘿𝙄𝙍𝙀𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘼𝙍𝙏𝙄𝙎𝙏𝙄𝘾𝘼

La direzione artistica del progetto è affidata alla compagnia teatrale La Gilda delle Arti – Teatro Bergamo, che dal 2006 lavora in città e provincia con lo scopo di rendere lo spettacolo un momento di incontro tra le generazioni, di divertimento e di accrescimento personale. Composta esclusivamente da giovani under35, la compagnia è un esempio di imprenditoria giovanile che cerca di rendere la cultura una risorsa per il territorio e una fonte di reddito in tempi non facili. In occasione del progetto, la compagnia collabora con tre guide turistiche abilitate e con altrettanti musicisti, che di volta in volta animeranno gli itinerari con arie per arpa, clavicembalo e chitarra.

𝙉𝙊𝙍𝙈𝙀 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿

La prenotazione ad ogni evento è obbligatoria: i dati della prenotazione verranno conservati a norma di legge per 14 giorni.

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina e del distanziamento: l’assembramento non è ammesso.

Il numero massimo di partecipanti escluso guida è pari a venti in linea con la normativa vigente (ordinanza n.590 del 31/07/2020, regione Lombardia).

Le indicazioni qui riportate sono da ritenersi valide fino a nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.