Visita guidata al Santuario dell’Addolorata a Santa Brigida

12 settembre 2020 – Il santuario dell’Addolorata – ore 15.00

Via dei Pascoli 3, Santa Brigida

La cappella originaria risale al X secolo e fu forse edificata sui resti di un precedente edificio sacro pagano di probabile origine celtica. L’edificio attuale è la risultante di una serie di trasformazioni che si sono succedute nell’arco di circa un millennio, caratterizzate da vari ampliamenti e abbellimenti in relazione al suo ruolo di “chiesa matrice” della Valle Averara. L’edificio è a una sola navata, divisa in cinque campate a sesto acuto, sorrette da pilastri in pietra; Il campanile, a cuspide piramidale, ha la parte inferiore parzialmente inglobata nella chiesa e presenta una piccola cella campanaria a quattro aperture.

Sul lato meridionale si apre un porticato coperto dallo spiovente del tetto della chiesa e sorretto da tre pilastri e quasi interamente decorato da affreschi, che risalgono al XV sec. e sono ascrivibili a frescanti locali, tra cui Pietro de Asenelis (ciclo del portico) e Angelo Baschenis (dipinti della cappella di San Nicola da Tolentino).

𝙄𝙇 𝙋𝙍𝙊𝙂𝙀𝙏𝙏𝙊

Per il terzo anno di fila, La Gilda delle Arti organizza in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’Area Nord Ovest e la cooperativa Abibook, col sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, otto appuntamenti a ingresso gratuito per scoprire le bellezze storico-artistiche della provincia di Bergamo.

Una guida turistica abilitata e un gruppo di giovani attori raccontano i luoghi, i personaggi e le opere d’arte disseminate nel territorio, per rispolverare e accendere la curiosità dei visitatori nei confronti della nostra tradizione. Dall’abbazia di S. Egidio a Fontanella, al Castello di Urgnano, passando per il palazzo Benaglio di Comun Nuovo e la basilica di Santa Brigida , ogni percorso è progettato per informare, divertire e intrattenere spettatori di ogni età che desiderano passare un’ora del loro weekend in compagnia di una intelligente interpretazione della storia e della cultura locale.

La direzione artistica del progetto è affidata alla compagnia teatrale La Gilda delle Arti – Teatro Bergamo, che dal 2006 lavora in città e provincia con lo scopo di rendere lo spettacolo un momento di incontro tra le generazioni, di divertimento e di accrescimento personale. Composta esclusivamente da giovani under35, la compagnia è un esempio di imprenditoria giovanile che cerca di rendere la cultura una risorsa per il territorio e una fonte di reddito in tempi non facili. In occasione del progetto, la compagnia collabora con tre guide turistiche abilitate e con altrettanti musicisti, che di volta in volta animeranno gli itinerari con arie per arpa, clavicembalo e chitarra.

La prenotazione ad ogni evento è obbligatoria: i dati della prenotazione verranno conservati a norma di legge per 14 giorni.

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina e del distanziamento: l’assembramento non è ammesso.

Il numero massimo di partecipanti escluso guida è pari a venti in linea con la normativa vigente (ordinanza n.590 del 31/07/2020, regione Lombardia).

Le indicazioni qui riportate sono da ritenersi valide fino a nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.