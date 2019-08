Domenica 4 agosto dalle 9.45 alle 12 a Fuipiano Valle Imagna verrà proposta un’uscita alla scoperta dell’ecosistema stagno. Una visita a una piccola pozza del paese, giochi e laboratori.

Per iscriversi rivolgersi alla Proloco in via Marconi, 4 (area parco giochi), inviare un’-email a prolocofuipiano@libero.it oppure telefonare al numero 3381447773.