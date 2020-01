Visita alle miniere di Gorno

Al museo verranno illustrate tutte le fasi di lavorazione, dall’estrazione del minerale fino al metallo in lingotti. Visione di un filmato storico, attrezzi dei minatori, l’ufficio tecnico minerario, un laboratorio chimico e una esposizine di minerali. Minuziosa descrizione delle guide.

In miniera le guide spiegheranno come si svolgeva il duro lavoro del minatore. Si potranno percepire sensazioni mai provate, mentre verranno visitate postazioni di lavoro dei minatori. Rivivremo una vicenda del 1907 di un nostro minatore sepolto vivo e salvato dopo 9 giorni. Non è necessaria la prenotazione, tuttavia se siete un gruppo numeroso è gradito un avviso al cell. 3201662040 Inizio visita guidata alle 15.00 al Museo Parcheggio Piazzale bersaglieri contrada Villassio (Gorno Valle del Riso) In miniera abbigliamento necessario K-way e scarpe da trekking. temperatura 10 gradi e 95% di umidità.

nella foto: dipinto opera di Cabrini Romano